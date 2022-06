Pubblicità

FirenzePost : Pontremoli (Ms): Operaio schiacciato da un mezzo, in codice rosso all’ospedale - sempregilda : RT @paolo_r_2012: Operaio 38enne schiacciato da un mezzo: grave incidente sul lavoro nella notte - Stava lavorando insieme ad alcuni colleg… - screzia : RT @paolo_r_2012: Operaio 38enne schiacciato da un mezzo: grave incidente sul lavoro nella notte - Stava lavorando insieme ad alcuni colleg… - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Operaio 38enne schiacciato da un mezzo: grave incidente sul lavoro nella notte - Stava lavorando insieme ad alcuni colleg… - ladycast_catia : RT @paolo_r_2012: Operaio 38enne schiacciato da un mezzo: grave incidente sul lavoro nella notte - Stava lavorando insieme ad alcuni colleg… -

Incidente sul lavoro ieri notte a Canà, località nel comune diin Lunigiana (Massa Carrara). Unche stava lavorando alla ferrovia, secondo una prima ricostruzione, è rimasto schiacciato da un mezzo riportando un politrauma. Accompagnato in ...L'uomo di 38 anni stava lavorando alla ferrovia, ha riportato un ...PONTREMOLI (MS) – Incidente sul lavoro ieri notte a Canà, località nel comune di Pontremoli in Lunigiana (Massa Carrara). Un operaio che stava lavorando alla ferrovia, secondo una prima ricostruzione, ...Incidente sul lavoro ieri notte a Canà, località nel comune di Pontremoli in Lunigiana (Massa Carrara). Un operaio che stava lavorando alla ferrovia, secondo una prima ricostruzione, è rimasto ...