Parma | UFFICIALE | preso Romagnoli

Pubblicità

sportparma : UFFICIALE: Parma, il primo acquisto è Simone Romagnoli - ParmaLiveTweet : UFFICIALE: Simone Romagnoli è un nuovo giocatore del Parma - psb_original : Ufficiale - Parma, ecco Simone Romagnoli #SerieB - guglielm87 : ??Ufficiale: Romagnoli è del #Parma #calciomercato - sportparma : Ufficiale: Maresca ha rescisso, lo aspetta il City -

Ilha reso noto di avere formalizzato l'accordo per la risoluzione contrattuale con l'allenatore Enzo Maresca. E' dunquela separazione dal tecnico, che era stato esonerato nello scorso ...Il- attraverso un comunicato - ha reso nota la ' risoluzione contrattuale ' dell'ex tecnico Enzo Maresca . Maresca era stato sollevato dall'incarico di allenatore degli emiliani lo scorso novembre.E' ufficiale, Romagnoli è del Parma. Lo annuncia la società crociata con una nota: "Il Parma Calcio 1913 annuncia di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Simone Romagnoli dall ...Il Covid-19 è stato sconfitto, il Parma Baseball torna in campo per la Poule Scudetto. “La società Parma baseball comunica di avere concluso gli accertamenti previsti e le pratiche amministrative rich ...