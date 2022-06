Oliver Stone commenta il caso Haggis: “Oggi è difficile per un uomo e una donna parlare in un ambiente privato, non sai cosa può seguirne” (Di venerdì 24 giugno 2022) Oliver Stone ad alzo zero sul #MeToo. Tra i superospiti dell’Allora Fest, neonata manifestazione cinematografica travolta dal caso Haggis quando ancora il festival doveva iniziare, il regista di Nato il 4 luglio ha spiegato che oramai un uomo e donna non possono più incontrarsi da soli perché è impossibile sapere cosa succederà il giorno seguente. Intervistato da Repubblica, Stone è stato l’unico della superstar presenti a Ostuni (Jeremy Irons, Marisa Tomei, Edward Norton) a commentare le accuse di violenza sessuale a carico del collega Paul Haggis. “So che è in corso un’indagine approfondita, nessuno vuole un caso alla Amanda Knox. La verità è che con l’era MeToo è aumentata la sensibilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022)ad alzo zero sul #MeToo. Tra i superospiti dell’Allora Fest, neonata manifestazione cinematografica travolta dalquando ancora il festival doveva iniziare, il regista di Nato il 4 luglio ha spiegato che oramai unnon possono più incontrarsi da soli perché è impossibile saperesuccederà il giorno seguente. Intervistato da Repubblica,è stato l’unico della superstar presenti a Ostuni (Jeremy Irons, Marisa Tomei, Edward Norton) are le accuse di violenza sessuale a carico del collega Paul. “So che è in corso un’indagine approfondita, nessuno vuole unalla Amanda Knox. La verità è che con l’era MeToo è aumentata la sensibilità ...

