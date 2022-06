No, J.K. Rowling non è stata chiamata da Zelensky (Di venerdì 24 giugno 2022) Se leggerete in giro delle dichiarazioni su JK Rowling che valuta la possibilità di sostituire la cicatrice a forma di saetta di Harry Potter con il tridente ucraino, o ancora se leggerete che l’autrice ha detto che bisognerà assicurarsi che l’Ucraina abbia a disposizione tutti i mezzi possibili per difendersi quando Volodymyr Zelensky l’ha ringraziata per le donazioni della sua fondazione che verranno usati per acquistare delle armi, sappiate che il contesto in cui ciò è avvenuto ha a che fare soltanto con la post realtà. Due troll russi, Vovan e Lexus, che sono noti per aver ingannato altre celebrità sul tema dell’Ucraina, sono riusciti a spacciarsi per Zelensky e a contattare in una video-call con schermo oscurato la nota autrice. Il suo video è stato ripreso ed è stato pubblicato in rete. Ma, ovviamente, J.K. ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 giugno 2022) Se leggerete in giro delle dichiarazioni su JKche valuta la possibilità di sostituire la cicatrice a forma di saetta di Harry Potter con il tridente ucraino, o ancora se leggerete che l’autrice ha detto che bisognerà assicurarsi che l’Ucraina abbia a disposizione tutti i mezzi possibili per difendersi quando Volodymyrl’ha ringraziata per le donazioni della sua fondazione che verranno usati per acquistare delle armi, sappiate che il contesto in cui ciò è avvenuto ha a che fare soltanto con la post realtà. Due troll russi, Vovan e Lexus, che sono noti per aver ingannato altre celebrità sul tema dell’Ucraina, sono riusciti a spacciarsi pere a contattare in una video-call con schermo oscurato la nota autrice. Il suo video è stato ripreso ed è stato pubblicato in rete. Ma, ovviamente, J.K. ...

