Pubblicità

Gazzettino : Mascherine, ipotesi proroga sul lavoro: «Ffp2 obbligatorie sotto i 2 metri di distanza» - markmuscas : RT @ChanceGardiner: Metodo scientifico Ipotesi: 'VACClNl e mascherine riducono le infezioni?' Esperimento: VACClNl e mascherine a tutt… - Niko_VI : RT @ChanceGardiner: Metodo scientifico Ipotesi: 'VACClNl e mascherine riducono le infezioni?' Esperimento: VACClNl e mascherine a tutt… - Signorino978 : RT @ChanceGardiner: Metodo scientifico Ipotesi: 'VACClNl e mascherine riducono le infezioni?' Esperimento: VACClNl e mascherine a tutt… - ladamadellago1 : RT @ChanceGardiner: Metodo scientifico Ipotesi: 'VACClNl e mascherine riducono le infezioni?' Esperimento: VACClNl e mascherine a tutt… -

ilmattino.it

Covid,ancora obbligatorie in uffici Regione Campania Pubblicato atto di raccomandazione ... e sottolinea come l'di abolire l'isolamento dei positivi in questo momento sia '...... avente a oggetto un'di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e alle ... con il sequestro di quasi 7 milioni die dispositivi di protezione individuale e la ... Mascherine, ipotesi proroga sul lavoro: «Ffp2 obbligatorie sotto i 2 metri di distanza» Cresce l'allerta per il nuovo incremento dei contagi Covid, proprio nel momento in cui sta per scadere l'obbligo di usare mascherine sul luogo di lavoro. Ma secondo quanto riportato ...Impennata dei casi - con quasi il 60% di contagi in più in sette giorni - e reparti ospedalieri che ricominciano a riempirsi. Per effetto della più contagiosa sottovariante Omicron BA.5, l'epidemia di ...