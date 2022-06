LDA | la sua ex fidanzata in lacrime al suo concerto

(Di venerdì 24 giugno 2022) Parla l’exdi LDA Da quando ha lasciato la scuola di Amici 21 per LDA è arrivato il successo. Soltanto il mese scorso infatti il giovane cantante partenopeo ha lanciato il suo primo EP, che ha scalato le classifiche. Ma non solo. Luca infatti ha girato l’Italia con una serie di date instore, durante L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

IlContiAndrea : #GigiDalessio 'Mara Venier ha visto nascere mio figlio Luca e farà una sorta di ping pong di domande tra me e lui.… - needslucaa_ : RT @ldastanaccount: 'Ma LDA' in tendenza perchè è lui che porta avanti la baracca, la sua potenza? - _Cwtch__ : RT @Ari_LDABandana: Si è commosso ?? È la miglior promessa dell'anno. Davanti alla sua Napoli ?? #LDA - LDA99239122 : RT @Ari_LDABandana: Si è commosso ?? È la miglior promessa dell'anno. Davanti alla sua Napoli ?? #LDA - Luisa72280405 : RT @Ari_LDABandana: Si è commosso ?? È la miglior promessa dell'anno. Davanti alla sua Napoli ?? #LDA -

Insomma, sembra proprio che l'amore dei fan persia motivo per spingersi a proseguire lacarriera musicale avviata al talent di Amici 21, dove tra gli altri record il 19enne ha raggiunto ..."miglior promessa dell'anno"/ Sbanca al Pizza Village Napoli 2022 Ebbene sì, stando a quanto ... che vedrebbe al timone Gigi D'Alessio, data laesperienza ormai trentennale di artista dal ...La modella e influencer, seguita da 2,8 milioni di persone su Instagram, ha messo in mostra tutta la sua bellezza con gli ultimi scatti ...Fendi rafforza la sua decennale collaborazione con Labelium, agenzia di marketing digitale indipendente con presenza globale, per le strategie di performance marketing, in occasione del ...