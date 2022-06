Il cambio di rotta del PSG segna la fine di un’era (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo anni di spese folli per i prezzi dei cartellini e degli ingaggi dei calciatori, il PSG ha dichiarato di voler cambiare strategia. Stando a quanto dichiarato dai vertici societari, il tempo degli investimenti scriteriati è terminato ma sorge il sospetto che alla fine le cose non andranno proprio in questo modo. I parigini vogliono Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo anni di spese folli per i prezzi dei cartellini e degli ingaggi dei calciatori, il PSG ha dichiarato di voler cambiare strategia. Stando a quanto dichiarato dai vertici societari, il tempo degli investimenti scriteriati è terminato ma sorge il sospetto che allale cose non andranno proprio in questo modo. I parigini vogliono Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Altrenotizie Il cambio di rotta del PSG segna la fine di un’era: Dopo anni di spese folli per i prezzi dei cartell… - giorgiofasoli60 : RT @OArtico: ?? Nonostante il ghiaccio marino fosse ancora presente in larghi tratti, il 17 giugno scorso il “Sibir” è entrato nello Stretto… - motorboxcom : #WRC Mattinata nel segno della #Toyota al #SafariRallyKenya: sono ben 4 le Yaris al comando, mentre #Loeb ha perso… - Salvitus1 : RT @IlariaBifarini: @PLDC09710726 @Resistenza1967 Esatto, come mai questo cambio di rotta Francesco? - IlariaBifarini : @PLDC09710726 @Resistenza1967 Esatto, come mai questo cambio di rotta Francesco? -

Giovani autori di reato, il progetto "Cambio Rotta": come vincere la sfida contro gli errori del passato aiut… la Repubblica L’Old Wild West blinda la bandiera Nobile, Cappelletti sempre più tentato dalla A1 UDINE. Cambio di rotta dell’Apu Old Wild West sul mercato. La società udinese è decisa a costruire una squadra da promozione dopo la bruciante sconfitta in finale con Verona, e sta mettendo a punto la ... "Cambio di rotta Più vicina al centrodestra" Castrocaro, nominata assessore ai servizi sociali da Billi, Federica Pierotti aveva già ricoperto la carica nella squadra di centrosinistra ... UDINE. Cambio di rotta dell’Apu Old Wild West sul mercato. La società udinese è decisa a costruire una squadra da promozione dopo la bruciante sconfitta in finale con Verona, e sta mettendo a punto la ...Castrocaro, nominata assessore ai servizi sociali da Billi, Federica Pierotti aveva già ricoperto la carica nella squadra di centrosinistra ...