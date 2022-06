Himars, il lanciarazzi in azione in Ucraina: "Una bestia", russi travolti | Video (Di venerdì 24 giugno 2022) Ecco i primi lanciarazzi Himars in azione in Ucraina: su Twitter è stato pubblicato il Video del sistema di difesa fornito dagli Stati Uniti all'esercito di Kiev, all'interno di un ulteriore pacchetto di aiuti militari da 450 milioni di dollari. "Funzioneranno contro i russi?", domanda un utente. "Garantito, è una bestia", assicura un appassionato di tecnologie belliche. "L'Ucraina è grata al presidente Usa, Joe Biden, e al popolo statunitense per la decisione di fornire un ulteriore pacchetto di aiuto da 450 milioni di dollari nel settore della difesa", ha scritto sempre su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Questo sostegno, inclusi gli ulteriori lanciarazzi Himars, è ora più importante ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Ecco i primiinin: su Twitter è stato pubblicato ildel sistema di difesa fornito dagli Stati Uniti all'esercito di Kiev, all'interno di un ulteriore pacchetto di aiuti militari da 450 milioni di dollari. "Funzioneranno contro i?", domanda un utente. "Garantito, è una", assicura un appassionato di tecnologie belliche. "L'è grata al presidente Usa, Joe Biden, e al popolo statunitense per la decisione di fornire un ulteriore pacchetto di aiuto da 450 milioni di dollari nel settore della difesa", ha scritto sempre su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Questo sostegno, inclusi gli ulteriori, è ora più importante ...

