Guardia di Finanza | il bilancio 2021-2022 ad Avellino

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Frodi sul credito di imposta per tre milioni di euro; sequestri di beni per oltre 37 milioni per reati in materia di imposte dirette e Iva e proposte all’autorità giudiziaria per ulteriori sequestri pari a 146 milioni; 36 evasori totali scoperti che hanno sottratto al fisco un imponibile pari a 185 milioni. Sono alcuni capitoli dell’attività di indagine svolta dalladidi, che oggi celebra il 248esimo anniversario della fondazione, dal gennaioa 31 maggio dell’anno in corso. Sul fronte della tutela della spesa pubblica, i militari del Comando provinciale delle Fiamme Gialle agli ordini del colonnello Salvatore Minale, hanno eseguito 336 interventi denunciando 149 persone e segnalandone 94 alla Corte dei Coni per danni erariali ...