F1: Gasly in Alpha Tauri fino al 2023 (Di venerdì 24 giugno 2022) Pierre Gasly restarà al volante dell'AlphaTauri fino alla fine della stagione 2023: la conferma del 26enne pilota francese è arrivata con una nota del team gemello della Red Bull. "Gasly e' con noi ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Pierrerestarà al volante dell'alla fine della stagione: la conferma del 26enne pilota francese è arrivata con una nota del team gemello della Red Bull. "e' con noi ...

Pubblicità

glooit : F1: Gasly in Alpha Tauri fino al 2023 leggi su Gloo - Teleromagna : MOTORI: Gasly resterà all'Alpha Tauri anche nella prossima stagione - Fprime86 : RT @sportmediaset: Gasly e Alpha Tauri ancora insieme, rinnovo per il 2023 #F1 #Gasly #AlphaTauri - sportmediaset : Gasly e Alpha Tauri ancora insieme, rinnovo per il 2023 #F1 #Gasly #AlphaTauri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Alpha Tauri, Pierre Gasly rinnova fino al 2023 -