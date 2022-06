Cresce la curva dei contagi e tornano alla carica pure i No Vax. Tappezzato di scritte contro i vaccini l’esterno dell’istituto Spallanzani a Roma (Di venerdì 24 giugno 2022) Cresce la curva dei contagi e tornano alla carica pure i No Vax. Nella notte scritte contro i vaccini sono comparse all’esterno dell’istituto Spallanzani a Roma. “I vaccini uccidono”, “vaccino di Stato sterminio legalizzato” sono le frasi che si leggono sui muri. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine. “Le scritte intimidatorie comparse stamattina all’ingresso dello Spallanzani rappresentano un fatto inquietante. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai medici, agli infermieri e a tutti i professionisti che vi lavorano e che sono stati protagonisti nella lotta contro la pandemia. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022)ladeii No Vax. Nella nottesono comparse alSpnzani a. “Iuccidono”, “vaccino di Stato sterminio legalizzato” sono le frasi che si leggono sui muri. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine. “Leintimidatorie comparse stamattina all’ingresso dello Spnzani rappresentano un fatto inquietante. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai medici, agli infermieri e a tutti i professionisti che vi lavorano e che sono stati protagonisti nella lottala pandemia. ...

