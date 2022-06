Pubblicità

Gazzetta del Sud

A fronte dei dati sull'andamento dell'epidemia di- 19 in Italia, "l' indice Rdt - ovvero l' indice di replicazione dei casi diagnosticati, con ... Così all'ANSA Cesare, già presidente ...L'ultimo bollettino, di martedì 21 giugno 2022, ha registrato 62mila nuovi casi per un totale ... Cesare, presidente della Società italiana di epidemiologia, ha infatti denunciati che i ... Covid, Cislaghi: l'indice Rdt di replicazione casi tocca 1,60. In 24 ore 51 morti «Gli attuali positivi - spiega - sono un numero sicuramente maggiore di quello segnalato: se applicassimo le prevalenze utilizzate in Gran Bretagna, arriveremmo per l’Italia a circa 3 milioni».Omicron 5Il virologo Fabrizio Pregliasco: "è quattro volte più forte di un'influenza. Nuova ondata con picco a fine luglio".