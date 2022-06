Chris Evans: i fratelli Russo rivelano chi è l'altro supereroe Marvel che potrebbe interpretare (Di venerdì 24 giugno 2022) I registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo rivelano il nome del personaggio che vorrebbero che Chris Evans interpretasse nel Marvel Cinematic Universe. I registi Joe e Anthony Russo hanno appena rivelato quale supereroe Marvel Chris Evans potrebbe interpretare se decidesse di tornare nel Marvel Cinematic Universe. Come tutti sanno, i due cineasti sono dei veri e propri veterani del franchise, avendo diretto quattro film in totale, inclusi due film di Capitan America. I Russo, insieme agli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, hanno anche diretto gli ultimi due capitoli di Avengers, concludendo così la saga di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022) I registi di Avengers: Endgame Joe e Anthonyil nome del personaggio che vorrebbero cheinterpretasse nelCinematic Universe. I registi Joe e Anthonyhanno appena rivelato qualese decidesse di tornare nelCinematic Universe. Come tutti sanno, i due cineasti sono dei veri e propri veterani del franchise, avendo diretto quattro film in totale, inclusi due film di Capitan America. I, insieme agli sceneggiatoritopher Markus e Stephen McFeely, hanno anche diretto gli ultimi due capitoli di Avengers, concludendo così la saga di ...

Pubblicità

Ilaria_Notaro : RT @winterrkenobi: non chris evans che scrive l’elogio funebre al telefono - GianlucaOdinson : Wolverine nel MCU? Per i fratelli Russo Chris Evans sarebbe perfetto! - sbattimenti : non io che ho cambiato il mio 6s tipo due settimane fa e posso dire di aver vissuto tutte queste problematiche non… - glooit : Wolverine nel MCU? Per i fratelli Russo Chris Evans sarebbe perfetto! leggi su Gloo -