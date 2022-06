Cadavere senza testa sull'appennino forlivese, interrogati i 6 fratelli della vittima (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono iniziati questa mattina gli interrogatori dei sei fratelli di Franco Severi, l'agricoltore di 55 anni il cui Cadavere decapitato è stato trovato mercoledì notte sull'appennino forlivese. Il corpo è stato rinvenuto in una scarpata del comune di Civitella di Romagna, nella frazione di Ca' Seggio, non lontano dall'abitazione dell'uomo che risultava scomparso da alcuni giorni. Quando gli amici sono andati a cercarlo nella sua abitazione, uno di loro ha notato l'erba smossa nei pressi di un dirupo di circa 50 metri. Così, intorno alle 21,30 del 22 giugno, è avvenuta la macabra scoperta. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono iniziati questa mattina gli interrogatori dei seidi Franco Severi, l'agricoltore di 55 anni il cuidecapitato è stato trovato mercoledì notte. Il corpo è stato rinvenuto in una scarpata del comune di Civitella di Romagna, nella frazione di Ca' Seggio, non lontano dall'abitazione dell'uomo che risultava scomparso da alcuni giorni. Quando gli amici sono andati a cercarlo nella sua abitazione, uno di loro ha notato l'erba smossa nei pressi di un dirupo di circa 50 metri. Così, intorno alle 21,30 del 22 giugno, è avvenuta la macabra scoperta.

Pubblicità

infoitinterno : Cadavere senza testa sull'appennino forlivese, interrogati i 6 fratelli della vittima - infoitinterno : Il giallo del cadavere senza testa. Trovato in Appennino: è omicidio - qn_carlino : Cadavere decapitato a Forlì: si cerca la testa di Franco Severi - andreastoolbox : Cadavere senza testa sull'appennino forlivese, interrogati i 6 fratelli: le ultime notizie | Sky TG24 - ilgiornale : Tanti fratelli, uno di loro contro gli altri. Litigi che si sono trasformate in cause civile e a volte anche penali… -