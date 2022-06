Antonio Marino, incidente in scooter a Napoli: campione di canoa muore a 19 anni (Di venerdì 24 giugno 2022) Dramma a Napoli : è morto Antonio Marino , 19enne canoista della Canottieri Napoli , per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto su viale Dohrn. L'atleta, figlio unico di una famiglia di noti ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022) Dramma a: è morto, 19enne canoista della Canottieri, per le conseguenze di unstradale avvenuto su viale Dohrn. L'atleta, figlio unico di una famiglia di noti ...

Pubblicità

telodogratis : Morto Antonio Marino, canoista bronzo agli Europei under 21: aveva 19 anni - zazoomblog : Ultime Notizie – Morto Antonio Marino canoista bronzo agli Europei under 21: aveva 19 anni - #Ultime #Notizie… - sportli26181512 : Il 19enne Antonio Marino muore a Napoli dopo incidente in motorino. Era talento canoa polo: Lutto a Napoli e nel mo… - telodogratis : Tragico schianto, è morto a 19 anni Antonio “Toto” Marino - fisco24_info : Morto Antonio Marino, canoista bronzo agli Europei under 21: aveva 19 anni: (Adnkronos) - Lutto nel mondo dello spo… -