Alexa parlerà con la voce dei morti: scoppia la polemica (Di venerdì 24 giugno 2022) Grazie a particolari algoritmi, l’assistente digitale di Amazon sarà in grado di riprodurre la voce dei familiari morti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Grazie a particolari algoritmi, l’assistente digitale di Amazon sarà in grado di riprodurre ladei familiari

Pubblicità

qnazionale : Alexa parlerà come la nonna morta. Fiabe con la voce di chi non c’è più - ParliamoDiNews : Alexa parlerà come la nonna morta. Fiabe con la voce di chi non c’è più - Cronaca - - AngeloAmbroset : RT @foresta233: Alexa presto parlerà con la voce della nonna morta. Un'oretta di registrazione e potrai parlare con chi non c'è più, per tu… - foresta233 : Alexa presto parlerà con la voce della nonna morta. Un'oretta di registrazione e potrai parlare con chi non c'è più… - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Alexa parlerà con la voce di chi è morto. -