Alberto Del Rio: "Mi sento Johnny Depp, la mia ex raccontava solo bugie su di me" (Di venerdì 24 giugno 2022) Alberto Del Rio afferma di essersi trovato in una situazione simile a quella di Johnny Depp quando la sua ex fidanzata ha mosso delle accuse nei suoi confronti. L'attore di Hollywood, ha recentemente vinto un processo per diffamazione altamente propagandato contro l'ex moglie Amber Heard, dopo che questa lo aveva accusato di aver abusato di lei. Come Depp, anche Del Rio ritiene che la sua reputazione abbia sofferto a causa delle affermazioni dell'ex fidanzata. Nel 2020, il 4 volte campione del mondo WWE è stato accusato di sequestro di persona aggravato e violenza sessuale dalla sua ex compagna. La donna ha poi ritirato le accuse e ha ammesso di aver creato la falsa storia per vendicarsi dopo aver scoperto che lui la tradiva. Parlando a Sportskeeda, Del Rio ha espresso la speranza che le federazioni di wrestling ...

