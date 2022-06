Aborto Usa, la Corte Suprema sancisce la fine del diritto all’aborto (Di venerdì 24 giugno 2022) La storia è stata riscritta nel peggiore dei modi oggi con la decisione sull’Aborto Usa. La Corte Suprema ha sancito la fine del diritto all’Aborto con una sentenza che sta già facendo discutere e che è destinata a dividere e creare non poco scompiglio. La decisione è arrivata nel caso “Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization“, in cui i giudici hanno confermato la legge del Mississippi che proibisce l’interruzione di gravidanza dopo 15 settimane. Questo significa che la sentenza che tutelava il diritto delle donne a interrompere una gravidanza non c’è più e quello che sembrava un diritto fondamentale è venuto meno con un colpo di spugna destinato a cambiare la vita delle donne americane. La Corte Suprema ha ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) La storia è stata riscritta nel peggiore dei modi oggi con la decisione sull’Usa. Laha sancito ladelall’con una sentenza che sta già facendo discutere e che è destinata a dividere e creare non poco scompiglio. La decisione è arrivata nel caso “Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization“, in cui i giudici hanno confermato la legge del Mississippi che proibisce l’interruzione di gravidanza dopo 15 settimane. Questo significa che la sentenza che tutelava ildelle donne a interrompere una gravidanza non c’è più e quello che sembrava unfondamentale è venuto meno con un colpo di spugna destinato a cambiare la vita delle donne americane. Laha ...

