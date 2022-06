A Oslo la principessa sorprende il marito e il mondo lasciandosi andare a un gesto di tenerezza. Sarà vero? A voi la risposta (Di venerdì 24 giugno 2022) Da anni li danno in crisi ma ora Charlene di Monaco e il principe Alberto hanno deciso di mettere fine alle polemiche. A Oslo, durante un mini Royal Tour, sono stati sorpresi a baciarci. Sarà verità o finzione? (foto: IPA) Sono mesi che in Rete si discute di Charlene di Monaco e del principe Alberto. Del loro matrimonio, della loro relazione, della loro presunta crisi. Alcuni danno i due sull’orlo del divorzio, altri pensano che, in fondo, a legarli sia ancora l’amore. Ci pensano loro, con un bacio a sorpresa, a smentire ogni polemica. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU CHARLENE DI MONACO Charlene di Monaco in Norvegia sorprende Alberto Questa settimana Charlene di Monaco e il principe Alberto sono volati in Norvegia per un mini Royal Tour insieme ai loro figli. Il sovrano monegasco doveva inaugurare, con il principe Haakon di Norvegia, la ... Leggi su amica (Di venerdì 24 giugno 2022) Da anni li danno in crisi ma ora Charlene di Monaco e il principe Alberto hanno deciso di mettere fine alle polemiche. A, durante un mini Royal Tour, sono stati sorpresi a baciarci.verità o finzione? (foto: IPA) Sono mesi che in Rete si discute di Charlene di Monaco e del principe Alberto. Del loro matrimonio, della loro relazione, della loro presunta crisi. Alcuni danno i due sull’orlo del divorzio, altri pensano che, in fondo, a legarli sia ancora l’amore. Ci pensano loro, con un bacio a sorpresa, a smentire ogni polemica. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU CHARLENE DI MONACO Charlene di Monaco in NorvegiaAlberto Questa settimana Charlene di Monaco e il principe Alberto sono volati in Norvegia per un mini Royal Tour insieme ai loro figli. Il sovrano monegasco doveva inaugurare, con il principe Haakon di Norvegia, la ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Alberto di Monaco e la principessa Charlene, bacio scacciacrisi in Norvegia #jacques #albertodimonaco #alberto… - monarchico : Celebrato il #giorno della #principessa #Ingrid #Alessandra di #Norvegia #monarchy #princess #norway #monarchia… - LukaszKort : RT @VanityFairIt: Seconda in linea di successione al trono dopo il padre Haakon, la principessa si prepara al «debutto» da royal con un gal… - VanityFairIt : La seconda in linea di successione al trono ha compiuto 18 anni e a Oslo sono iniziati i festeggiamenti ufficiali.… - VanityFairIt : Seconda in linea di successione al trono dopo il padre Haakon, la principessa si prepara al «debutto» da royal con… -