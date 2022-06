VNL maschile 2022 | la Francia non si ferma | 3-0 all’Olanda

(Di giovedì 23 giugno 2022) Non sila marcia dellache si prende la vetta della classifica della fase preliminare della Nations League di volley. A Quezon City la formazione transalpina si è imposta 3-0 (25-14, 25-23, 25-13) contro l’Olanda, mai in partita se non nel secondo set – il più equilibrato – con gli olandesi capaci di portarsi sull’8-12 in vantaggio, prima della rimonta orchestrata da Boyer (miglior realizzatore a quota 15) e compagni. Sono quindici i punti della, contro i nove dell’Olanda che subisce un altro stop. SportFace.

