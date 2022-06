Un uomo è stato condannato a 5 mesi di carcere per aver tentato di uccidere il suo cane (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Il Tribunale di Trapani ha condannato per maltrattamento di animali a 5 mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali e al risarcimento delle parti civili l'uomo che il 14 luglio 2018 a Custonaci, in provincia di Trapani, gettò la propria cagnetta in mare legandola ad un grande pietra per poi allontanarsi. Mia, questo il nome della coraggiosa cagnolina, riuscì incredibilmente a salvarsi grazie ai tanti bagnanti che si impegnarono a soccorrerla ed è poi stata adottata e ha iniziato una nuova vita. L'Ente Nazionale Protezione Animali si era costituito parte civile attraverso l'avvocato Enpa, Claudia Ricci e l'avvocato Giuseppe Inzerillo, riferimento della Rete Legale Enpa per Trapani. “Per Mia – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – c'è stato un lieto fine ed è riuscita a ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Il Tribunale di Trapani haper maltrattamento di animali a 5di reclusione e al pagamento delle spese processuali e al risarcimento delle parti civili l'che il 14 luglio 2018 a Custonaci, in provincia di Trapani, gettò la propria cagnetta in mare legandola ad un grande pietra per poi allontanarsi. Mia, questo il nome della coraggiosa cagnolina, riuscì incredibilmente a salvarsi grazie ai tanti bagnanti che si impegnarono a soccorrerla ed è poi stata adottata e ha iniziato una nuova vita. L'Ente Nazionale Protezione Animali si era costituito parte civile attrso l'avvocato Enpa, Claudia Ricci e l'avvocato Giuseppe Inzerillo, riferimento della Rete Legale Enpa per Trapani. “Per Mia – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – c'èun lieto fine ed è riuscita a ...

