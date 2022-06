Un libro indelebile | “A cose fatte” di Henri de Man

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – L’autobiografia dell’intellettuale, sindacalista e politico belga inaugura Gli Indelebili, la nuova collana di Altaforte dedicata a testi fondamentali. Da non dimenticare, bensì riscoprire. «Vedrò forse realizzarsi i due obiettivi che, ancora di recente, mi sembravano più lontani di trentacinque anni orsono: l’unità dell’Europa e l’ordinamento socialista. Altrimenti, anche se non dovessi più conoscere che sconfitte, penso che mi metterei per davvero il cuore in pace, pensando a tutto ciò che la vita mi ha già dato». Cosìde Man nella sua autobiografia A– Memorie di un «socialista nazionale», nella nuova edizione curata da Corrado Soldato per Altaforte Edizioni (366 pagine, 22 euro) nelle librerie e online a partire dal 23 giugno, traccia un bilancio della sua esistenza. Il socialismo di ...

