Ultime Notizie Roma del 23-06-2022 ore 10 | 10

(Di giovedì 23 giugno 2022) oggi Inizia l'ultimo vertice Europeo prima dell'estate 2020 sul tavolo dei capi di stato e di governo dei 27 paesi è il prezzo dell'energia ormai fuori controllo e l'adesione di nuovi paesi al Blocco europeo a partire dal Ucraina nonostante inflazione alle stelle 327 continua a mancare il consenso sul tetto i prezzi del gas ancora non c'è la proposta della commissione anche se sembra che in Francia e Germania si stiano muovendo in questa direzione per Mario Draghi la misura invece una priorità Europea sia per raffreddare l'aumento dei prezzi ma anche come contro sanzione Mosca stavi chiudendo i rubinetti all'Europa e sto usando energia Com'è che il granchio la tregua di un arma di guerra contro l'Europa via Libera del ...