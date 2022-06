Superbonus 110% prorogato Ecco per quali lavori è previsto | consulta la GUIDA e tutte le SCADENZE

Pubblicità

È stato uno dei cavalli di battaglia del Governo, la principale misura per stimolare la ripresa economica dopo la pandemia: nel 2020 il% è stata una novità assoluta, che prometteva ...Nonostante le mille difficoltà create dalle continue modifiche "in corso d'opera" e dagli ostacoli alle cessioni del credito, il% continua ad attivare enormi investimenti, a creare nuova occupazione, e a contribuire concretamente alla riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento energetico di numerosi ...Un aggiornamento delle Faq potrebbe aiutare i cittadini ad ottenere risposte in merito al Superbonus 110% e ai Bonus edilizi che rappresentano, spesso, vere incognite. Sul portale dell'Agenzia delle E ...Presentato il maxi-piano di investimento Ater anche con il Superbonus. Oltre sessanta milioni quest’anno e altri 184 tra 2023 e 2024 ...