Selvaggia Lucarelli | pesante critica a Fedez | “Chi ca… è?”

Pubblicità

TommyBrain : MATTEO BRANDI LEGGE SELVAGGIA LUCARELLI - La regina della vacuità' - IacobellisT : MATTEO BRANDI LEGGE SELVAGGIA LUCARELLI - La regina della vacuità' - infoitcultura : Fedez, scivolone in diretta: Selvaggia Lucarelli lo umilia - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli si scaglia di nuovo contro Fedez e la sua ‘ignoranza’. Il tema questa volta è lo scivolone su S… - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli umilia Fedez dopo lo scivolone su Strehler - #Selvaggia #Lucarelli #umilia #Fedez -

, ovvero la nota opinionista più temuta del mondo dello spettacolo è tornata a pungere un noto cantante e rapper. Stiamo parlando di Fedez e questa non sembra essere una novità ...E infatti c'è già chi la attacca, come la giornalistache nelle sue storie Instagram ha segnalato la sconvenienza di alcune sue foto "in posa" all'interno di zone di conflitto: "...Selvaggia Lucarelli non è certo nota per la sua diplomazia e negli anni si è fatta riconoscere per le sue ramanzine sarcastiche e pungenti, a tanti volti noti dello show business. Ultima vittima della ...Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Fedez. Il giudice di Ballando con le stelle attacca ancora una volta il marito di Chiara Ferragni per uno scivolone a Muschio Selvaggio. Selvaggia Lucarelli, ovv ...