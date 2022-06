Quel summit dove si deciderà come ricostruire l’Ucraina (Di giovedì 23 giugno 2022) come spiegato in uno degli ultimi comunicati stampa del Dipartimento federale degli affari esteri (il ministero degli esteri svizzero), è ormai quasi tutto pronto per la Ukraine Recovery Conference, URC 2022, che si terrà a Lugano il 4 e 5 luglio prossimi. Il ticinese Ignazio Cassis, presidente della Confederazione Elvetica e ministro degli esteri, ne ha parlato con il Consiglio di Stato (il governo del Canton Ticino). Cassis si è detto fiducioso che i cittadini di Lugano saranno comprensivi per le limitazioni di inizio luglio a causa del vertice internazionale. Il presidente ha continuato dicendo che la grande solidarietà nei confronti dei profughi ucraini dimostra quanto profondamente il Canton Ticino e tutta la Svizzera siano toccati da questa guerra. La Svizzera e l’Ucraina intendono intraprendere la via della ricostruzione a Lugano con partner ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 giugno 2022)spiegato in uno degli ultimi comunicati stampa del Dipartimento federale degli affari esteri (il ministero degli esteri svizzero), è ormai quasi tutto pronto per la Ukraine Recovery Conference, URC 2022, che si terrà a Lugano il 4 e 5 luglio prossimi. Il ticinese Ignazio Cassis, presidente della Confederazione Elvetica e ministro degli esteri, ne ha parlato con il Consiglio di Stato (il governo del Canton Ticino). Cassis si è detto fiducioso che i cittadini di Lugano saranno comprensivi per le limitazioni di inizio luglio a causa del vertice internazionale. Il presidente ha continuato dicendo che la grande solidarietà nei confronti dei profughi ucraini dimostra quanto profondamente il Canton Ticino e tutta la Svizzera siano toccati da questa guerra. La Svizzera eintendono intraprendere la via della ricostruzione a Lugano con partner ...

