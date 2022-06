Piscina: se la riempio con l’acqua rischio una multa? (Di giovedì 23 giugno 2022) In questo periodo l’emergenza acqua è un problema molto serio. Non ci sono piogge. I fiumi sono in secca e anche i laghi. Cosa accade se si decide di riempire la Piscina e se si è veramente soggetti a delle multe. Si sta parlando spesso in questo periodo di una preoccupante scarsità di acqua e relativa siccità. Purtroppo il clima non sta aiutando affatto, dato che non ci sono piogge da molte settimane. Circolano anche delle notizie che non sempre sono vere o comunque da verificare, come il caso che verranno fatte delle multe salate a chi riempie delle piscine. Facciamo luce per comprendere se le cose stanno veramente così. Piscina, se la riempio con l’acqua rischio una multa(pixabay.com) Ovunque stanno circolando delle notizie allarmanti e di presunte limitazioni ... Leggi su formatonews (Di giovedì 23 giugno 2022) In questo periodo l’emergenza acqua è un problema molto serio. Non ci sono piogge. I fiumi sono in secca e anche i laghi. Cosa accade se si decide di riempire lae se si è veramente soggetti a delle multe. Si sta parlando spesso in questo periodo di una preoccupante scarsità di acqua e relativa siccità. Purtroppo il clima non sta aiutando affatto, dato che non ci sono piogge da molte settimane. Circolano anche delle notizie che non sempre sono vere o comunque da verificare, come il caso che verranno fatte delle multe salate a chi riempie delle piscine. Facciamo luce per comprendere se le cose stanno veramente così., se laconuna(pixabay.com) Ovunque stanno circolando delle notizie allarmanti e di presunte limitazioni ...

