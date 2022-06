Paura ai Mondiali di Budapest, sviene in acqua Anita Alvarez. L’allenatrice si tuffa e la salva: “Non respirava” (Di giovedì 23 giugno 2022) Che Paura per Anita Alvarez a Budapest: la nuotatrice, impegnata in un esercizio di nuoto sincronizzato ai Mondiali di nuoto, ha accusato un malore al termine della sua prova, svenendo e finendo sul fondo della piscina. In pochi si erano resi conto di quel che stava accadendo, a parte L’allenatrice della Alvarez, la spagnola Andrea Fuentes, che subito si è tuffata prendendola e riportandola in superficie, a bordo vasca. Qui è intervenuto subito il personale paramedico che l’ha soccorsa e la portata in infermeria: poco dopo è stata giudicata fuori pericolo. L’allenatrice ha spiegato “Mi sono tuffata vedendo che i bagnini non lo facevano: ero preoccupata vedendo che non respirava ma per fortuna ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Cheper: la nuotatrice, impegnata in un esercizio di nuoto sincronizzato aidi nuoto, ha accusato un malore al termine della sua prova, svenendo e finendo sul fondo della piscina. In pochi si erano resi conto di quel che stava accadendo, a partedella, la spagnola Andrea Fuentes, che subito si èta prendendola e riportandola in superficie, a bordo vasca. Qui è intervenuto subito il personale paramedico che l’ha soccorsa e la portata in infermeria: poco dopo è stata giudicata fuori pericolo.ha spiegato “Mi sonota vedendo che i bagnini non lo facevano: ero preoccupata vedendo che nonma per fortuna ora ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - fattoquotidiano : Paura ai Mondiali di Budapest, sviene in acqua Anita Alvarez. L’allenatrice si tuffa e la salva: “Non respirava” - AlessandroAima1 : RT @Eurosport_IT: Paura in vasca, l'allenatrice risolve la situazione con un gesto eroico ??????????? #Nuoto | #Mondiali | #Budapest2022 ht… - simcopter : RT @Eurosport_IT: Paura in vasca, l'allenatrice risolve la situazione con un gesto eroico ??????????? #Nuoto | #Mondiali | #Budapest2022 ht… - Eurosport_IT : Paura in vasca, l'allenatrice risolve la situazione con un gesto eroico ??????????? #Nuoto | #Mondiali |… -