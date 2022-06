Pubblicità

trash_italiano : ? PAOLA DI BENEDETTO E RKOMI ? - SkyTG24 : Fedez e Chiara Ferragni a cena con Rkomi e Paola Di Benedetto: 'La coppia dell'anno' - leggoit : Paola Di Benedetto e Rkomi, è ufficiale: Fedez presenta «la coppia dell'anno» - zazoomblog : Paola Di Benedetto e Rkomi escono allo scoperto e vanno a cena con i Ferragnez - #Paola #Benedetto #Rkomi #escono - occhio_notizie : Chiara Ferragni e Fedez insieme a Paola Di Benedetto e Rkomi: ''La coppia dell'anno'' #chiaraferragni… -

Le voci che fosse nata una nuova storia d'amore giravano ormai da qualche tempo. Poi c'erano stati gli scatti di baci rubati. E infine l'ammissione:Die Rkomi sono una coppia . E ora lo hanno ufficializzato anche su Instagram , complice un post di Fedez che ci ha scherzato un po' su .Die Rkomi, lo scatto su ...(Leggi qui: E anchese ne va dalla Lega: sbattendo la porta ). Borraccio infatti si svincola: ...al manifesto " x un'altra Cassino " varato dall'ex vicesindaco di centrodestraLeone , ...Negli ultimi tempi si è parlato molto del flirt tra Paola Di Benedetto e Rkomi. A confermare la storia è stata proprio lei, su Instagram, subito dopo essersi scagliata contro tutti coloro che hanno co ...Fedez ha confermato la relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi postando sui social alcune foto in cui si è mostrato in compagnia dei due e di sua moglie, Chiara Ferragni. Già nelle scorse settimane ...