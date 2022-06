Mondiali in Qatar, fai l'amore e non sei sposato? Ecco che fine farai (Di giovedì 23 giugno 2022) La bellezza dei Mondiali di calcio, si sa, non è soltanto quella che si vede sui campi di gioco, dove i Messi e i Cristiano Ronaldo ci ricordano che questo sport è soprattutto una forma d'arte, ma è anche l'atmosfera di euforia e edonismo che avvolge l'evento: sono le notti magiche, la nascita di meravigliose amicizie tra cittadini di Paesi diversi e talvolta anche le avventure amorose, gli incontri fugaci e passionali per festeggiare con un amplesso, e forse qualcosa in più, la vittoria della propria nazionale, o per dimenticare la delusione di un'eliminazione abbandonandosi ai piaceri della carne. Ma durante la prossima Coppa del Mondo, che si terrà in Qatar dal 18 novembre al 21 dicembre prossimi, queste avventure ad alte temperature tra sconosciuti non saranno permesse, a meno che non si voglia finire in carcere. Secondo quanto riportato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) La bellezza deidi calcio, si sa, non è soltanto quella che si vede sui campi di gioco, dove i Messi e i Cristiano Ronaldo ci ricordano che questo sport è soprattutto una forma d'arte, ma è anche l'atmosfera di euforia e edonismo che avvolge l'evento: sono le notti magiche, la nascita di meravigliose amicizie tra cittadini di Paesi diversi e talvolta anche le avventure amorose, gli incontri fugaci e passionali per festeggiare con un amplesso, e forse qualcosa in più, la vittoria della propria nazionale, o per dimenticare la delusione di un'eliminazione abbandonandosi ai piaceri della carne. Ma durante la prossima Coppa del Mondo, che si terrà indal 18 novembre al 21 dicembre prossimi, queste avventure ad alte temperature tra sconosciuti non saranno permesse, a meno che non si voglia finire in carcere. Secondo quanto riportato ...

