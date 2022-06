Maturità 2022 | l’accusa di un docente di Brescia | «C’è un errore nella traccia su Pascoli»

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ieri si è tenuta la prima prova dell’esame di, quella di italiano. Oggi, una delle tracce proposte per il tema entra nell’occhio del ciclone a causa di unscoperto da unche insegna in una scuola superiore a Orzinuovi, nelno. La tracca riguarda la poesia La via ferrata dalle Myricae di Giovanni, selezionata per l’analisi del testo. Nello specifico, l’sarebbe contenutonota del ministero in merito al «femminil lamento» di: il professor Francesco Uberti ha spiegato al Giornale diche «Il Ministeronota numero 8 della poesia di‘La via ferrata’ attribuisce il ‘femminil lamento’ citato dall’autore al ...