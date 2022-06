M5S: Conte, 'non più prima forza? Mi preoccuperò se abbandoneremo battaglie' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Io ho augurato buona fortuna a chi è andato via. In questi giorni ho sentito ripetere che non siamo più la prima forza di maggioranza relativa in Parlamento, ma la cosa importante per me è un'altra: mi preoccuperò quando non saremo più la prima forza a combattere determinate battaglie, ad aiutare indigenti di avere una prospettiva a fine mese, a chi ha paghe da fame a raggiungere salari decorosi, ad avere buste paghe più pesanti per i lavoratori". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento al Festival del Lavoro a Bologna e rispondendo a una domanda sull'addio di Luigi Di Maio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Io ho augurato buona fortuna a chi è andato via. In questi giorni ho sentito ripetere che non siamo più ladi maggioranza relativa in Parlamento, ma la cosa importante per me è un'altra: miquando non saremo più laa combattere determinate, ad aiutare indigenti di avere una prospettiva a fine mese, a chi ha paghe da fame a raggiungere salari decorosi, ad avere buste paghe più pesanti per i lavoratori". Così il leader del M5S Giuseppe, intervenendo in collegamento al Festival del Lavoro a Bologna e rispondendo a una domanda sull'addio di Luigi Di Maio.

