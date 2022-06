Lezioni di corsivo: le regole per parlare la lingua di Tik Tok (Di giovedì 23 giugno 2022) Che la lingua sia un organismo vivente, mutevole e soggetto ai cambiamenti della società lo abbiamo sempre saputo. La storia dell’italiano lo è ancor di più. A darne una forma compiuta ha provato Dante, componendo la Divina Commedia in un perfetto fiorentino trecentesco. E, poi, è stato il turno di Pietro Bembo e della teorizzazione della lingua, tramandata e osannata dall’Accademia della Crusca. Almeno finché Alessandro Manzoni non decise di “sciacquare i panni nell’Arno”. Una storia letteraria di tutto rispetto e che, oggi, continua con le Lezioni di corsivo di Elisa Esposito. 700mila follower su TikTok è lei la nuova maestra della lingua italiana. O meglio, del parlare in corsivo. Una tendenza diventata virale grazie a una video lezione fatta di vocali strascicate ... Leggi su amica (Di giovedì 23 giugno 2022) Che lasia un organismo vivente, mutevole e soggetto ai cambiamenti della società lo abbiamo sempre saputo. La storia dell’italiano lo è ancor di più. A darne una forma compiuta ha provato Dante, componendo la Divina Commedia in un perfetto fiorentino trecentesco. E, poi, è stato il turno di Pietro Bembo e della teorizzazione della, tramandata e osannata dall’Accademia della Crusca. Almeno finché Alessandro Manzoni non decise di “sciacquare i panni nell’Arno”. Una storia letteraria di tutto rispetto e che, oggi, continua con ledidi Elisa Esposito. 700mila follower su TikTok è lei la nuova maestra dellaitaliana. O meglio, delin. Una tendenza diventata virale grazie a una video lezione fatta di vocali strascicate ...

