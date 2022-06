Inter-Cremonese: asse incandescente (Di giovedì 23 giugno 2022) L'Inter e la Cremonese continuano a trattare e l'asse di mercato si sta facendo incandescente. Radu è a un passo e insieme a... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) L'e lacontinuano a trattare e l'di mercato si sta facendo. Radu è a un passo e insieme a...

Pubblicità

DiMarzio : .@USCremonese | Si lavora per #Agoume dell’@Inter - DiMarzio : ???? @Inter: le parole dell'agente di #Radu dopo l'incontro in sede con la @USCremonese: 'C’è un accordo di massima'… - SimoneTogna : Braida e Oscar Damiani sono arrivati in sede #inter…troppo presto! Quindi anziché entrare, sono andati al bar.… - infoitsport : Mercato Cremonese: si tratta con l’Inter per Radu e Agoumé - tuttointer24 : Mercato Cremonese, occhi in casa Inter: Giacchetta segue un centrocampista ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -