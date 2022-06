Intelligenza artificiale e questioni morali IA fra guerra e coscienza di sé

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 giugno 2022) All’inizio del 2018 il numero di cellulari in uso ha superato quello degli esseri umani sul pianeta, raggiungendo la cifra di 8 miliardi. In teoria ognuno di questi dispositivi è connesso a due miliardi di computer, collegati a loro volta in rete. Data l’incredibile quantità di dati coinvolti in questo tipo di utilizzo, posto che la rete di computer è in costante contatto e in continua crescita è possibile che l’umanità abbia già creato un imponente cervello? Un’che assunto un’identità tutta sua? Il settore della robotica è in continua evoluzione è seguita a fare passi in avanti, è chiaro quindi che prima o poi si dovrà passare dall’alla super. ovvero a un essere di questo pianeta più intelligente di noi che presto non lo sarà ancora ...