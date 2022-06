“I 5 Stelle tra l’inversione a U cubitale di Di Maio e le contraddizioni di Conte”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 giugno 2022) Sui social, su Facebook in particolare, c’è un bergamasco, colto e preparato, che ha un corposo seguito quando scrive di politica, in particolare del Movimento 5del quale sottolinea positività e criticità in modo lucido. È Michele Pizzolato. L’abbiamo intervistato utilizzando proprio il social network sulla scissione del Movimento e ne è uscito un quadro attuale e interessante. Lei, da sostenitore da quale ala si sente rappresentato oggi dopo la scissione di Luig Di? Premetto che sono un semplice elettore, appassionato di politica, non sono mai stato iscritto al M5S. L’unica tessera che ho in tasca è quella ANPI. Ho votato nel 2018 il M5S, convintamente, su tre assi fondamentali della proposta politica: il rinnovo della classe politica che in Italia ha un valore in sé, la battaglia per la legalità, che in Italia ha un ...