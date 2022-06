Fibra a 2 5 Gigabit s | ora le pubblicità saranno più chiare O forse no

(Di giovedì 23 giugno 2022) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ottenuto risposta positiva da parte di Iliad, Vodafone, Fastweb, Telecom, Planetel e Unidata in relazione alle proposte fatte per pubblicizzare in modo corretto laa velocità più alta di 1 Gbps. Resta però qualche dubbio....

Pubblicità

gigibeltrame : Fibra fino a 2.5 Gigabit? Ci pensa Vodafone Internet Unlimited #digilosofia - webnewsit : Fibra fino a 2.5 Gigabit? Ci pensa Vodafone Internet Unlimited - 4all_isp : Le offerte ??? dell'estate ?? sono ora disponibili! ?????????????????? ???????? - ?? 100% fibra ?? a 1 Gigabit ora con ?????????? ??????????… -

Key4biz.it

...delle offerte per navigare in internet attraverso il sistema di connessione in, che garantisce il raggiungimento di velocita' massime particolarmente elevate (fino a 2,5/s). L'Autorita',...... destinata a coloro che non sono raggiunti dalla rete inottica o ADSL del 'gestore arancione'...95 euro/mese , mette a disposizione la connessione a Internet con velocità massima fino a 1/... Offerte fibra a '2,5 Gigabit/s'. Ora informazioni più chiare da Iliad, Fastweb, Planetel, Telecom, Unidata e Vodafone La trasparenza e la chiarezza informativa così ottenute permettono ai consumatori di conoscere le caratteristiche e le effettive prestazioni delle offerte di connessione internet in fibra ... che i ...L’Antitrust, in seguito al suo intervento, ha riferito oggi di aver ottenuto risposta positiva da parte degli operatori Tlc in relazione ad ...