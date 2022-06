Drusilla Foer, il risveglio è drammatico: crollo disastroso per l’attrice (Di giovedì 23 giugno 2022) Drusilla Foer deve purtroppo arrendersi all’evidenza. Quello che accade è veramente un colpo duro da digerire l’attrice tanto amata dal pubblico ha avuto un risveglio davvero tragico. Per lei non c’è stato nulla da fare, non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere. Un’artista dalle mille sfaccettature, nata come fotografo Toscano, difatti il vero nome è Gianluca Gori ha creato il personaggio di Drusilla Foer. Un personaggio che ha riscosso un successo veramente incredibile. Dal 6 giugno del 2022 ha iniziato la sua avventura su Rai 2, con la trasmissione L’almanacco del giorno dopo. Ma chi è realmente Drusilla Foer? Una nobildonna, un attrice, una cantante, una pittrice. Drusilla è un’artista dalle mille ed ... Leggi su kronic (Di giovedì 23 giugno 2022)deve purtroppo arrendersi all’evidenza. Quello che accade è veramente un colpo duro da digeriretanto amata dal pubblico ha avuto undavvero tragico. Per lei non c’è stato nulla da fare, non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere. Un’artista dalle mille sfaccettature, nata come fotografo Toscano, difatti il vero nome è Gianluca Gori ha creato il personaggio di. Un personaggio che ha riscosso un successo veramente incredibile. Dal 6 giugno del 2022 ha iniziato la sua avventura su Rai 2, con la trasmissione L’almanacco del giorno dopo. Ma chi è realmente? Una nobildonna, un attrice, una cantante, una pittrice.è un’artista dalle mille ed ...

