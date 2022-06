(Di giovedì 23 giugno 2022) In arrivo la Azzolina. In bilico anche Bonafede e Fraccaro che smentisce. I dubbi: "Come ci chiamiamo? Futuristi? Meglio dimaiani"

Pubblicità

ilGiornale.it

... il Consiglio nazionaleinfatti un durissimo attacco al ministro degli Esteri, Luigi Di, accusato di avere 'offeso la nostra comunità'. Per il Consiglio nazionale, le dichiarazioni di Di ...Dil'attacco da Piazza del Parlamento. La replica di Conte arriva a stretto giro: 'Quando era leader come organismo del M5s c'era solo il capo politico: che ci faccia lezioni lui oggi fa ... Di Maio sferra l'assalto finale ai dubbiosi M5s: presto arriveremo a 100 parlamentari Il ministro degli esteri ha presentato il nuovo gruppo parlamentare, con già almeno 50 adesioni. M5s non è più prima forza in Parlamento ...Prova di forza tra i due. Si riaccendono le divisioni e l’esito finale non può che portare in una direzione. Problemi in arrivo per il campo largo di Letta ...