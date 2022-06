Da questa mattina Khaby Lame è il creator più seguito al mondo su TikTok (Di giovedì 23 giugno 2022) Il sorpasso, inteso come film, è tornato prepotentemente nella nostra memoria con la morte di Jean-Louis Trintignant, qualche giorno fa. Il sorpasso, quello dell’era dei social media invece, è rappresentato oggi dalla performance su TikTok di Khaby Lame, il creator di Chivasso che ha iniziato la sua crescita grazie ai video parodia girati durante la pandemia. Prima erano solo espressioni del volto basite, ora è un vero e proprio impero. Dalla mattina del 23 giugno 2022, Khaby Lame è l’influencer più seguito al mondo su TikTok. La prima pietra miliare è stata superare Chiara Ferragni, mettendo immediatamente nel mirino Charlie D’Amelio, che fino a ieri, era ancora la creator più seguita al ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 giugno 2022) Il sorpasso, inteso come film, è tornato prepotentemente nella nostra memoria con la morte di Jean-Louis Trintignant, qualche giorno fa. Il sorpasso, quello dell’era dei social media invece, è rappresentato oggi dalla performance sudi, ildi Chivasso che ha iniziato la sua crescita grazie ai video parodia girati durante la pandemia. Prima erano solo espressioni del volto basite, ora è un vero e proprio impero. Dalladel 23 giugno 2022,è l’influencer piùalsu. La prima pietra miliare è stata superare Chiara Ferragni, mettendo immediatamente nel mirino Charlie D’Amelio, che fino a ieri, era ancora lapiù seguita al ...

Pubblicità

ItaliaViva : L'intervista di questa mattina a @matteorenzi su RaiNews24 - matteosalvinimi : Questa mattina a Bergamo, minacciava i passanti con una siringa in mano. Nonostante i continui inviti della Polizia… - SkyTG24 : È deceduto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come “Mario”. È… - VoceDelTrentino : Grave incidente questa mattina ad Arco, due le persone in ospedale - ItalyinCologne : RT @ITAtradeagency: Il Presidente Ferro è intervenuto questa mattina all’assemblea di #Assolatte ??L'#export del comparto ha recuperato i l… -