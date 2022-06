Christian De Sica uscito allo scoperto su Paolo Conticini: “Più di un amante, è come un…” (Di giovedì 23 giugno 2022) Christian De Sica e Paolo Conticini, non solo fianco a fianco all’intento delle pellicole. Ecco le parole dell’attore sul loro rapporto Un rapporto che ormai dura da anni. Tanti i dubbi che il pubblico ha avuto sulla relazione tra Christian De Sica e Paolo Conticini. Finalmente arriva la verità. Sono ormai anni che continuano a correre voci su una presunta relazione tra i due attori, non solo a livello professionale ma anche quando sono lontani dai riflettori. Conosciamo molto bene entrambi i personaggi e sappiamo tutti che da anni si è diffusa una certa voce riguardo la loro così forte amicizia. Ma qual è la verità dietro a tutto ciò? Quanto su queste voci corrisponde al vero? Arriva una confessione direttamente da parte di ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 23 giugno 2022)De, non solo fianco a fianco all’intento delle pellicole. Ecco le parole dell’attore sul loro rapporto Un rapporto che ormai dura da anni. Tanti i dubbi che il pubblico ha avuto sulla relazione traDe. Finalmente arriva la verità. Sono ormai anni che continuano a correre voci su una presunta relazione tra i due attori, non solo a livello professionale ma anche quando sono lontani dai riflettori. Conosciamo molto bene entrambi i personaggi e sappiamo tutti che da anni si è diffusa una certa voce riguardo la loro così forte amicizia. Ma qual è la verità dietro a tutto ciò? Quanto su queste voci corrisponde al vero? Arriva una confessione direttamente da parte di ...

NebbiaDi : @gumas75 Ah ma non è come Christian De Sica in Grandi Magazzini che ha un buono di 50.000 Lire e non riesce a trova… - kookcherrie : buongiorno ho sognato che i txt e i bangtan erano in italia ad esibirsi al concerto di christian de sica ???? - j__1ne : @PIK4CHOBI taehyung ancora ne deve fare di cinepanettoni .. l’hai chiamato Christian de Sica non Aldo Giovanni… - biskottiike4 : Per me gigi proietti e Christian de sica anziano sono la stessa persona - antonellaa262 : Teatro Troisi: Si partirà il 23 settembre, eccezionalmente (con il biglietto del Troisi) all’Arena Flegrea con Chri… -