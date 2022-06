Calcio: Zidane, 'spero di diventare ct della Francia, chiuderei un cerchio' (Di giovedì 23 giugno 2022) Parigi, 23 giu. - (Adnkronos) - "spero un giorno di diventare Ct della Francia. Il quando non dipende da me, ma voglio chiudere il cerchio con la Nazionale. Oggi c'è una squadra, con un allenatore e i suoi obiettivi. Ma se si presenta l'occasione, allora ci sarò". Così Zinedine Zidane in un'intervista all'Equipe nel giorno del suo 50° compleanno. L'ex allenatore del Real Madrid, da marsigliese, non avrebbe problemi neanche ad allenare il Paris Saint Germain: "Mai dire mai. Quando sei un allenatore non ci sono cinquanta club dove puoi andare, solo due o tre possibilità. Se vado in un club è per vincere, ecco perché non posso andare in qualunque squadra. E poi ci sono altri motivi, come la lingua. Quando mi dicono: "Vuoi andare a Manchester?"... capisco l'inglese ma non lo padroneggio ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Parigi, 23 giu. - (Adnkronos) - "un giorno diCt. Il quando non dipende da me, ma voglio chiudere ilcon la Nazionale. Oggi c'è una squadra, con un allenatore e i suoi obiettivi. Ma se si presenta l'occasione, allora ci sarò". Così Zinedinein un'intervista all'Equipe nel giorno del suo 50° compleanno. L'ex allenatore del Real Madrid, da marsigliese, non avrebbe problemi neanche ad allenare il Paris Saint Germain: "Mai dire mai. Quando sei un allenatore non ci sono cinquanta club dove puoi andare, solo due o tre possibilità. Se vado in un club è per vincere, ecco perché non posso andare in qualunque squadra. E poi ci sono altri motivi, come la lingua. Quando mi dicono: "Vuoi andare a Manchester?"... capisco l'inglese ma non lo padroneggio ...

