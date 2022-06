Calcio, Germania: i calciatori transgender stabiliranno in autonomia dove giocare (Di giovedì 23 giugno 2022) La FederCalcio tedesca ha approvato un nuovo regolamento che consentirà alle persone transgender, intersessuali e non binarie di scegliere in autonomia se far parte di squadre femminili o maschili. Il suddetto regolamento entrerà in vigore nella stagione 2022/2023 ed è stato incorporato nel regolamento di gioco DFB (Federazione calcistica tedesca), nel regolamento giovanile DFB e nel regolamento futsal DFB per il Calcio amatoriale. Riassumendo, il regolamento prevede che i giocatori con la voce di stato civile “diverso” o “non specificati” potranno decidere da soli se essere idonei a giocare per una squadra femminile o maschile. I giocatori possono quindi cambiare o rimanere nella squadra in cui hanno giocato in precedenza e quindi, quando nell’attività sportiva non ci sono conseguenze ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) La Federtedesca ha approvato un nuovo regolamento che consentirà alle persone, intersessuali e non binarie di scegliere inse far parte di squadre femminili o maschili. Il suddetto regolamento entrerà in vigore nella stagione 2022/2023 ed è stato incorporato nel regolamento di gioco DFB (Federazione calcistica tedesca), nel regolamento giovanile DFB e nel regolamento futsal DFB per ilamatoriale. Riassumendo, il regolamento prevede che i giocatori con la voce di stato civile “diverso” o “non specificati” potranno decidere da soli se essere idonei aper una squadra femminile o maschile. I giocatori possono quindi cambiare o rimanere nella squadra in cui hanno giocato in precedenza e quindi, quando nell’attività sportiva non ci sono conseguenze ...

gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - Gazzetta_it : Le pagelle della Gazzetta: Bastoni disastroso. Si salva solo Donnarumma #GERITA - planar69 : @GoalItalia 'Il gioco del calcio si gioca undici contro undici e poi vince la Germania ' cit. più o meno cortetta - sportli26181512 : Liverpool, Klopp saluta Mané: 'Una leggenda va via con la nostra gratitudine': Sadio Mané è ora ufficialmente un gi… - sportmediaset : In Germania le persone trans potranno scegliere in che squadra giocare #LGBTQ+ #germania #sportmediaset -