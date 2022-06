Boca Juniors vs Union | pronostico | notizie sulla squadra | formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ilpuò passare temporaneamente al possesso esclusivo del primo posto nella classifica aggregata della Primera Division argentina con una vittoria sabato contro l’a La Bombonera. Azul y Oro sono al primo posto in classifica generale con un totale di 36 punti, mentre l’è sceso al 23esimo posto nella classifica del secondo turno dopo aver subito una sconfitta per 5-1 in casa contro il River Plate. Il calcio di inizio divsè previsto sabato 25 giugno alle 2:30 del mattino ora italiana Prepartitavs: a che punto sono le due squadreNelle ultime due gare casalinghe, il...