Allegri e la battaglia legale con la ex | botta e risposta tra i due

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 23 giugno 2022) L’allenatore ha denunciato la ex accusandola di aver speso per lei i soldi Massimilianoè al centro della polemica e non per una questione calcistica ma privata. Nelle ultime ore, infatti, il numero uno bianconero ha denunciato in Procura la ex Claudia Ughi. L’accusa? La donna sarebbe rea di aver “distratto in tutto o in parte a fini personali” la somma di denaro versata per il mantenimento del figlio nato nel 2011. Ora l’udienza preliminare avrà luogo il 5 luglio a Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino. All’accusa però è arrivata subito la replica. A Corriere della Sera, hanno parlato gli avvocati della donna Davide Steccanella e Paolo Davico. La versione dinon viene condivisa ma smentita e si sostiene come l’accusa sia solo un mezzo per ridurre gli alimenti e dimezzarli, Nelle carte gli avvocati spiegano come “appare poco ...