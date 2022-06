Servizi (meno) segreti. Indagine sulla nuova intelligence (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il conflitto in Ucraina rappresenta la prima guerra open-source, perché ha posto al centro dell’attenzione un incremento esponenziale della condivisione delle immagini in tempo reale, sia da parte della popolazione e dei militari sul campo, sia attraverso la declassificazione delle immagini satellitari operata dall’intelligence, per lo più americana. Un vero e proprio cambiamento rispetto al passato che vede protagonisti i satelliti e le informazioni che sono capaci di generare nei teatri di guerra. ?Gli addetti ai lavori sono però scettici sul fatto che sia un approccio da applicare ormai a ogni conflitto che dipende dalla sensibilità e dall’attivismo dell’opinione pubblica.? Il nuovo approccio ?analizzato sull’ultimo numero della rivista Formiche ?ha fatto emergere elementi inediti per il comparto intelligence. Da un lato i governi hanno oggi più ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il conflitto in Ucraina rappresenta la prima guerra open-source, perché ha posto al centro dell’attenzione un incremento esponenziale della condivisione delle immagini in tempo reale, sia da parte della popolazione e dei militari sul campo, sia attraverso la declassificazione delle immagini satellitari operata dall’, per lo più americana. Un vero e proprio cambiamento rispetto al passato che vede protagonisti i satelliti e le informazioni che sono capaci di generare nei teatri di guerra. ?Gli addetti ai lavori sono però scettici sul fatto che sia un approccio da applicare ormai a ogni conflitto che dipende dalla sensibilità e dall’attivismo dell’opinione pubblica.? Il nuovo approccio ?analizzato sull’ultimo numero della rivista Formiche ?ha fatto emergere elementi inediti per il comparto. Da un lato i governi hanno oggi più ...

