(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ok unanime dalla commissione presieduta da Lilianaalfinale l'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'. "E' stato molto importante ...

Pubblicità

mattildachricry : @blackliess non vorrei tirarmela ma penso stra bene Ho scelto la B1, quella su Liliana Segre - voiddvale : @MaryAngyP Amore bene , ho scelto Liliana segre ???? - mspagnoletto : RT @dureghello: Quella sulle leggi razziali nel nostro Paese e la vita di Liliana Segre è una riflessione sempre necessaria, che guarda con… - iconanews : Segre,bene tracce maturità e ok a documento contro odio - BariMigliore : RT @dureghello: Quella sulle leggi razziali nel nostro Paese e la vita di Liliana Segre è una riflessione sempre necessaria, che guarda con… -

Ok unanime dalla commissione presieduta da Lilianaal documento finale l'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio. "E' stato molto importante che questo documento sia stato votato all'unanimità"...... musicofilia , sottolineal'attaccamento profondo che la stragrande maggioranza degli uomini ... MATURITÀ 2022, TITOLI TRACCE PRIMA PROVA/ Tipologia A, B, C: Pascoli,, Verga... Questo è ...Ok unanime dalla commissione presieduta da Liliana Segre al documento finale l'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio. "E' stato molto importante ...Fuori dal liceo classico Tito Livio di Milano sono usciti i primi studenti al termine della prima prova dell’esame di maturità. Tra le tracce preferite dai ragazzi l’analisi di ‘Nedda’ di Giuseppe Ver ...