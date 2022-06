Scissione Di Maio, sul web è in vendita il sito ‘insiemeperilfuturo.it’ (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dominio in vendita”. E’ la scritta che campeggia in apertura della pagina internet insiemeperilfuturo.it. Il dominio, che presenta lo stesso nome scelto dal gruppo in formazione da parte del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo aver lasciato i Cinque Stelle, risulta acquistato dallo scorso anno da Steven Bonasia, residente a Sesto San Giovanni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dominio in”. E’ la scritta che campeggia in apertura della pagina internet insiemeperilfuturo.it. Il dominio, che presenta lo stesso nome scelto dal gruppo in formazione da parte del ministro degli Esteri, Luigi Di, dopo aver lasciato i Cinque Stelle, risulta acquistato dallo scorso anno da Steven Bonasia, residente a Sesto San Giovanni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

petergomezblog : M5s, la scissione di Di Maio: quasi 50 firme per il nuovo gruppo. C’è già il nome: “Insieme per il futuro”. Di Batt… - ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - MediasetTgcom24 : Di Maio lascia M5s, Di Battista: 'Ignobile tradimento stare al governo per le poltrone' #m5s #dibattista #scissione - voltes48 : RT @Teresat73540673: La scissione di Luigi Di Maio non ha a che fare con l’invio di armi in Ucraina. È una lotta di potere che riguarda il… - viaggrego : RT @viaggrego: #M5S, la #scissione di #DiMaio e' avvenuta stasera: “Oltre 60 #Parlamentari nel nuovo #Gruppo”. C’è già il #nome: “#Insiemep… -