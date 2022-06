Sara Cunial: “Ho urlato in faccia a Draghi e Di Maio «Assassini e criminali»” | VIDEO (Di mercoledì 22 giugno 2022) C’era anche Sara Cunial tra i deputati di Alternativa che al termine delle comunicazioni del premier Mario Draghi hanno protestato alzandosi in aula e dirigendosi verso i banchi del governo con alcuni cartelli con scritto ‘Stop invio armi’. La deputata ha poi raccontato di aver urlato contro Di Maio e il presidente del Consiglio. Sara Cunial: “Ho urlato in faccia a Draghi e Di Maio «Assassini e criminali»” VIDEO Ucraina, cartelli di Alternativa “Stop invio armi” nell’aula della Camera pic.twitter.com/EttWvuTHPM — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) June 22, 2022 Ecco cosa poi, allegando anche la foto del cartello che ha mostrato in aula, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) C’era anchetra i deputati di Alternativa che al termine delle comunicazioni del premier Mariohanno protestato alzandosi in aula e dirigendosi verso i banchi del governo con alcuni cartelli con scritto ‘Stop invio armi’. La deputata ha poi raccontato di avercontro Die il presidente del Consiglio.: “Hoine Di»”Ucraina, cartelli di Alternativa “Stop invio armi” nell’aula della Camera pic.twitter.com/EttWvuTHPM — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) June 22, 2022 Ecco cosa poi, allegando anche la foto del cartello che ha mostrato in aula, ...

