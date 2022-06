Pomezia | pista ciclabile ostaggio di degrado e abbandono | la denuncia

(Di mercoledì 22 giugno 2022)– Ieri mattina i ragazzi dell’associazione “la Torre e la Rocca” disi sono recati presso il parco della Crocetta, conosciuto come la, che collegaai colli di Enea per un sopralluogo. “Dopo numerose segnalazioni ricevute dai residenti della zona – hanno detto i giovani dell’associazione – abbiamo fatto un sopralluogo del tratto iniziale da via Luigi Sturzo a via Fratelli Bandiera” fanno sapere dall’associazione. Al nostro arrivo sul posto abbiamo trovato una situazione di totalecon i rovi che hanno preso il sopravvento coprendo completamente una corsia. Per la mancata manutenzione due tratti sono franati creando voragini pericolose coperte dagli stessi rovi, l’area giochi di quel tratto è ormai inaccessibile ...

